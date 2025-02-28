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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
28 февраля, 14:40

Военком Башкирии рассказал о выплатах новым бойцам СВО в случае мира

Военком Башкирии Блажевич: Бойцы СВО получат «подъёмные», даже если наступит мир

Участвующие в СВО военнослужащие смогут получить единовременные «подъёмные» выплаты даже после завершения боевых действий. Такое заявление сделал военный комиссар Башкирии Михаил Блажевич.

«По законодательству, условие получения выплаты — подписание контракта и отбытие в зону СВО. Это правило действует до тех пор, пока президент не остановит специальную военную операцию. Поэтому да, контрактник однозначно получит все полагающиеся выплаты и льготы независимо от того, <...> как будут дальше развиваться события»,цитирует его издание UfaTime.ru.

Блажевич добавил, что заключившему контракт военнослужащему гарантированно предоставят все положенные льготы и выплаты. Исключений в этих ситуациях не будет, вне зависимости от того, на какой стадии боец подписал контракт и сколько времени провёл в зоне СВО.

Жителям Башкирии, заключившим контракт с Минобороны России, предоставляют выплату в два миллиона рублей и порядка 40 разных льгот. В последнее время в регионе нарастили усилия по набору контрактников.

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Ранее депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов призвал на федеральном уровне установить общий регламент по определению размера и назначения региональных и городских выплат для ветеранов СВО. Необходимость в этом возникла после того, как от родных военных стали поступать жалобы на проблемы с получением средств из-за прописки.

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Shutterstock / FOTODOM / PavelNecas

Юрий Лысенко
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