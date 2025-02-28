Военком Башкирии рассказал о выплатах новым бойцам СВО в случае мира

Участвующие в СВО военнослужащие смогут получить единовременные «подъёмные» выплаты даже после завершения боевых действий. Такое заявление сделал военный комиссар Башкирии Михаил Блажевич.

«По законодательству, условие получения выплаты — подписание контракта и отбытие в зону СВО. Это правило действует до тех пор, пока президент не остановит специальную военную операцию. Поэтому да, контрактник однозначно получит все полагающиеся выплаты и льготы независимо от того, <...> как будут дальше развиваться события», — цитирует его издание UfaTime.ru.

Блажевич добавил, что заключившему контракт военнослужащему гарантированно предоставят все положенные льготы и выплаты. Исключений в этих ситуациях не будет, вне зависимости от того, на какой стадии боец подписал контракт и сколько времени провёл в зоне СВО.

Жителям Башкирии, заключившим контракт с Минобороны России, предоставляют выплату в два миллиона рублей и порядка 40 разных льгот. В последнее время в регионе нарастили усилия по набору контрактников.