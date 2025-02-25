Бойцы ЧВК «ЕНОТ» избежали заключения, подписав контракт с Минобороны

Подсудимые бойцы военно-патриотической организации «Единые народные общинные товарищества» (более известна как ЧВК «ЕНОТ») заключили контракты с Минобороны РФ и отправились на передовую. Об этом пишет «Коммерсант».

По информации издания, под судом остался только Александр Мрищук, обвиняемый в организации преступного сообщества. При этом уголовные дела в отношении Олега Очеретного, Ивана Коваленко, Алексея Коновалова и Михаила Максимова «выделены в отдельное производство по иным основаниям». Подсудимые подали ходатайства с МО РФ о заключении контрактов, которые были удовлетворены. В результате все четверо отправились на фронт штурмовиками.

По версии следствия, данное ЧВК организовал Роман Теленкевич (Водяной). Бойцы участвовали в различных операциях, в том числе в сопровождении гуманитарных грузов в Донбассе. В 2022 году мужчину осудили за несколько преступлений на 13 лет, однако вместо тюрьмы он заключил контракт с Минобороны и уехал в зону спецоперации. После этого лидерами «Енотов» стали оперативники ФСБ РФ по Москве и области майоры Александр Мрищук и Антон Барякшев.

Сторона обвинения отметила, что новые лидеры использовали участников организации для проведения оперативно-разыскных мероприятий, в том числе в качестве понятых, а также обогащения. Они якобы нападали на предпринимателей, поставлявших в РФ оргтехнику и телефоны.