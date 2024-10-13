Приговор по делу участников ЧВК «ЕНОТ» аннулирован и отправлен на пересмотр
ТАСС: Военный суд отменил оправдательный приговор членам ЧВК «ЕНОТ»
Второй западный окружной военный суд признал необоснованным оправдательный приговор, вынесенный четырём членам организации «ЕНОТ» («Единые народные общинные товарищества»). Судебное разбирательство будет проведено повторно в Московском окружном военном суде. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
Суд рассмотрел апелляцию прокуратуры по делу Александра Мрищука, Олега Очеретного, Ивана Коваленко, Алексея Коновалова и Михаила Максимова, обвиняемых в бандитизме. По итогам слушания было принято решение об отмене приговора и возврате дела на новое рассмотрение с участием другого судьи.
«Второй западный окружной военный суд постановил приговор первой инстанции отменить, направить дело обратно в Московский окружной военный суд на новое рассмотрение с участием другого судьи», — сообщил источник агентства ТАСС.
Как ранее сообщал Life.ru, глава ЧВК «ЕНОТ» Андрей Молокоедов получил 14 лет лишения свободы за создание преступного сообщества, вымогательство и угрозы убийством. Суд признал вину Молокоедова обоснованной и назначил строгий режим для отбывания наказания. Освобождённые ранее четверо участников «ЕНОТ» ожидают пересмотра своих дел после отмены оправдательного приговора, вынесенного гарнизонным военным судом.
Shutterstock / FOTODOM / Denis---S