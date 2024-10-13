Приговор по делу участников ЧВК «ЕНОТ» аннулирован и отправлен на пересмотр

Второй западный окружной военный суд признал необоснованным оправдательный приговор, вынесенный четырём членам организации «ЕНОТ» («Единые народные общинные товарищества»). Судебное разбирательство будет проведено повторно в Московском окружном военном суде. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Суд рассмотрел апелляцию прокуратуры по делу Александра Мрищука, Олега Очеретного, Ивана Коваленко, Алексея Коновалова и Михаила Максимова, обвиняемых в бандитизме. По итогам слушания было принято решение об отмене приговора и возврате дела на новое рассмотрение с участием другого судьи.

«Второй западный окружной военный суд постановил приговор первой инстанции отменить, направить дело обратно в Московский окружной военный суд на новое рассмотрение с участием другого судьи», — сообщил источник агентства ТАСС.