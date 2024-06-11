ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 июня, 11:36

Главу ЧВК "ЕНОТ" Молокоедова приговорили к 14 годам лишения свободы

Экс-советника руководителя Научного центра иммунологии МГУ Андрея Молокоедова приговорили к 14 годам тюрьмы по делу о создании преступной группы "ЕНОТ" ("Единые народные общинные товарищества"). Вердикт был оглашён в зале суда.

"Суд приговорил Молокоедова к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", цитирует приговор ТАСС.

Суд признал вину фигуранта в создании организованного преступного сообщества и вымогательствах. Обвинения в угрозе убийством также были признаны обоснованными.

Режиссёру Беркович* вызвали скорую помощь в суд, заседание отложено
Режиссёру Беркович* вызвали скорую помощь в суд, заседание отложено

Напомним, что ранее гарнизонный военный суд оправдал четверых подсудимых, состоявших в ЧВК "ЕНОТ", проходивших по обвинениям в разбойных нападениях и кражах. При этом прокурор настаивал на наказании для Молокоедова в виде 14,5 года лишения свободы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Denis---S

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров