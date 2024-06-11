Главу ЧВК "ЕНОТ" Молокоедова приговорили к 14 годам лишения свободы

Экс-советника руководителя Научного центра иммунологии МГУ Андрея Молокоедова приговорили к 14 годам тюрьмы по делу о создании преступной группы "ЕНОТ" ("Единые народные общинные товарищества"). Вердикт был оглашён в зале суда.

"Суд приговорил Молокоедова к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — цитирует приговор ТАСС.