Главу ЧВК "ЕНОТ" Молокоедова приговорили к 14 годам лишения свободы
Экс-советника руководителя Научного центра иммунологии МГУ Андрея Молокоедова приговорили к 14 годам тюрьмы по делу о создании преступной группы "ЕНОТ" ("Единые народные общинные товарищества"). Вердикт был оглашён в зале суда.
"Суд приговорил Молокоедова к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — цитирует приговор ТАСС.
Суд признал вину фигуранта в создании организованного преступного сообщества и вымогательствах. Обвинения в угрозе убийством также были признаны обоснованными.
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