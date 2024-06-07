Руководителю ЧВК "ЕНОТ" грозит срок в 14 лет
"Ъ": Для руководителя ЧВК "ЕНОТ" Молокоедова запросили 14,5 года колонии
Одному из лидеров ЧВК "ЕНОТ" — название расшифровывается как "Единые народные общинные товарищества" — грозит 14,5 года лишения свободы в колонии строгого режима по делу об организации преступного сообщества. Именно такой срок для Андрея Молокоедова запросили прокуроры, передаёт "Коммерсант".
По версии следствия, в 2018 году Молокоедов возглавил группировку, участники которой напали на дом жителя Туапсе Петра Супонева, конфликтовавшего из-за земельного участка с семьёй академика РАН Михаила Пальцева. Советником последнего в своё время и являлся Молокоедов. Его группировке вменяют и другие преступные эпизоды. В частности, следствие считает, что Молокоедов через своих людей высказывал угрозы Вадиму Друху, директору АО "Мираксбиофарма", принуждая его отказаться от должности.
Ранее Гарнизонный военный суд оправдал четверых участников ЧВК "ЕНОТ". Бывший сотрудник ФСБ Александр Мрищук, который также был в числе фигурантов по этому делу, тоже был освобождён в зале суда вместе с остальными. Отмечается, что суд в том числе отклонил все заявленные гражданские иски от потерпевших.
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