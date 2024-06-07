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7 июня, 08:13

Руководителю ЧВК "ЕНОТ" грозит срок в 14 лет

"Ъ": Для руководителя ЧВК "ЕНОТ" Молокоедова запросили 14,5 года колонии

Одному из лидеров ЧВК "ЕНОТ" — название расшифровывается как "Единые народные общинные товарищества" — грозит 14,5 года лишения свободы в колонии строгого режима по делу об организации преступного сообщества. Именно такой срок для Андрея Молокоедова запросили прокуроры, передаёт "Коммерсант".

По версии следствия, в 2018 году Молокоедов возглавил группировку, участники которой напали на дом жителя Туапсе Петра Супонева, конфликтовавшего из-за земельного участка с семьёй академика РАН Михаила Пальцева. Советником последнего в своё время и являлся Молокоедов. Его группировке вменяют и другие преступные эпизоды. В частности, следствие считает, что Молокоедов через своих людей высказывал угрозы Вадиму Друху, директору АО "Мираксбиофарма", принуждая его отказаться от должности.

Членам ЧВК "ЕНОТ" грозит до 17 лет колонии за нападения и кражи
Членам ЧВК "ЕНОТ" грозит до 17 лет колонии за нападения и кражи

Ранее Гарнизонный военный суд оправдал четверых участников ЧВК "ЕНОТ". Бывший сотрудник ФСБ Александр Мрищук, который также был в числе фигурантов по этому делу, тоже был освобождён в зале суда вместе с остальными. Отмечается, что суд в том числе отклонил все заявленные гражданские иски от потерпевших.

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Shutterstock / FOTODOM / Salivanchuk Semen

Марина Калегина
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