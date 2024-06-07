Руководителю ЧВК "ЕНОТ" грозит срок в 14 лет

Одному из лидеров ЧВК "ЕНОТ" — название расшифровывается как "Единые народные общинные товарищества" — грозит 14,5 года лишения свободы в колонии строгого режима по делу об организации преступного сообщества. Именно такой срок для Андрея Молокоедова запросили прокуроры, передаёт "Коммерсант".

По версии следствия, в 2018 году Молокоедов возглавил группировку, участники которой напали на дом жителя Туапсе Петра Супонева, конфликтовавшего из-за земельного участка с семьёй академика РАН Михаила Пальцева. Советником последнего в своё время и являлся Молокоедов. Его группировке вменяют и другие преступные эпизоды. В частности, следствие считает, что Молокоедов через своих людей высказывал угрозы Вадиму Друху, директору АО "Мираксбиофарма", принуждая его отказаться от должности.