Гарнизонный военный суд в Москве оправдал четверых участников ЧВК "ЕНОТ"

Столичный гарнизонный военный суд принял решение оправдать четверых участников ЧВК "ЕНОТ" ("Единые народные общинные товарищества"), которым были предъявлены обвинения в разбое и кражах.

"Оправдать за непричастностью. Признать право на реабилитацию и компенсацию вреда, признать право на восстановление в трудовых правах", — сказал судья на вынесении приговора, его цитирует ТАСС.

Бывший сотрудник ФСБ Александр Мрищук, который также был в числе фигурантов по этому делу, тоже был освобождён в зале суда вместе с остальными. Отмечается, что суд в том числе отклонил все заявленные гражданские иски от потерпевших.