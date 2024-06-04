Гарнизонный военный суд в Москве оправдал четверых участников ЧВК "ЕНОТ"
Столичный гарнизонный военный суд принял решение оправдать четверых участников ЧВК "ЕНОТ" ("Единые народные общинные товарищества"), которым были предъявлены обвинения в разбое и кражах.
"Оправдать за непричастностью. Признать право на реабилитацию и компенсацию вреда, признать право на восстановление в трудовых правах", — сказал судья на вынесении приговора, его цитирует ТАСС.
Бывший сотрудник ФСБ Александр Мрищук, который также был в числе фигурантов по этому делу, тоже был освобождён в зале суда вместе с остальными. Отмечается, что суд в том числе отклонил все заявленные гражданские иски от потерпевших.
Если бы вина сотрудников из ЧВК "ЕНОТ" подтвердилась, то им грозило бы до 17 лет тюремного заключения. Обвиняющая сторона утверждала, что Мрищук руководил бойцами ЧВК во время разбойных нападений на бизнесменов, которые подозревались правоохранителями в чём-то нехорошем. Защита заявляла, что предприниматели, чтобы улизнуть от преследования, решили показать пальцем на Мрищука и его товарищей.
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