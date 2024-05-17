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Регион
17 мая, 09:41

Членам ЧВК "ЕНОТ" грозит до 17 лет колонии за нападения и кражи

Московский гарнизонный военный суд заслушал мнения сторон по делу бывшего сотрудника УФСБ Александра Мрищука и его возможных подельников из частной военной компании (ЧВК) "Единые народные общинные товарищества" (ЕНОТ) Ивана Коваленко, Алексея Коновалова, Михаила Максимова и Олега Очеретного. Об этом пишет "Коммерсант".

По данным следствия, Мрищук руководил бойцами ЧВК во время разбойных нападений на бизнесменов, которые подозревались правоохранителями в мошенничестве при товарообороте с участием заграничных предприятий. Обвиняющая сторона запрашивает для них тюремное заключение на срок от 12 до 17 лет в колонии строгого режима, а также крупные финансовые санкции.

Защита утверждает, что пострадавшие предприниматели дружно указали на Мрищука и бойцов ЧВК как на виновных, чтобы уйти от наказания за свои собственные преступления. Им предъявили обвинения в нарушении таможенных законов. Приговор будет оглашён 4 июня.

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Ранее УФСБ задержало руководителей межрегиональной общественной организации под названием "Комитет по борьбе с коррупцией". Его участники выдавали себя за сотрудников Генеральной прокуратуры и вымогали у предпринимателей 15 миллионов рублей за своё решение в их пользу.

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Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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