Суд вынес приговор сторонникам боевиков в Сирии за подготовку теракта в Черкесске
Суд приговорил к 18,5 года сторонников боевиков, готовивших теракт в Черкесске
Южный окружной военный суд приговорил к 18,5 года колонии трёх сторонников запрещённой в России международной террористической организации (МТО), которые готовили теракт в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
"В ходе расследования уголовного дела установлено, что фигуранты, разделяя террористическую идеологию, через интернет-мессенджер "Телеграм" установили контакты с боевиками МТО в Сирии. По их указанию прибыли в Черкесск, где арендовали квартиру и выбрали в качестве объекта атаки одно из административных зданий", — уточнили в ведомстве.
Затем злоумышленники приобрели нужные компоненты для сборки взрывчатки, за этим делом их и задержали. Каждому стороннику МТО назначили наказание в виде 18 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В ФСБ добавили, что приговор вступил в законную силу.
О задержании злоумышленников, готовивших теракт в Черкесске, стало известно в апреле 2022 года. Во время обыска у сторонников запрещённой в РФ террористической организации нашли компоненты для изготовления взрывчатки, схему объекта, на котором планировался теракт, гаджеты с террористическим контентом и переписку с боевиками. Было возбуждено уголовное дело.
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