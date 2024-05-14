Суд вынес приговор сторонникам боевиков в Сирии за подготовку теракта в Черкесске

Южный окружной военный суд приговорил к 18,5 года колонии трёх сторонников запрещённой в России международной террористической организации (МТО), которые готовили теракт в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"В ходе расследования уголовного дела установлено, что фигуранты, разделяя террористическую идеологию, через интернет-мессенджер "Телеграм" установили контакты с боевиками МТО в Сирии. По их указанию прибыли в Черкесск, где арендовали квартиру и выбрали в качестве объекта атаки одно из административных зданий", — уточнили в ведомстве.

Затем злоумышленники приобрели нужные компоненты для сборки взрывчатки, за этим делом их и задержали. Каждому стороннику МТО назначили наказание в виде 18 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В ФСБ добавили, что приговор вступил в законную силу.