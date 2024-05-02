В Москве агента СБУ приговорили к 25 годам за шпионаж и подготовку теракта

В Москве 46-летнего агента Службы безопасности Украины (СБУ) Сергея Кармазина приговорили к 25 годам заключения по обвинению в шпионаже, диверсиях и подготовке теракта в столичном регионе. Решение принял Второй Западный окружной военный суд.

"Гражданин Украины Сергей Кармазин приговором суда получил 25 лет лишения свободы, из которых шесть лет он должен отбыть в тюрьме, а 19 — в колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания ему назначен штраф в размере 700 тысяч рублей", — отметили там в беседе с ТАСС.

В материалах дела содержались материалы с грифом "Совершенно секретно", из-за чего они рассматривались в закрытом режиме. Приговор пока не вступил в законную силу, его можно обжаловать.

Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ), к вербовке и пересылке в РФ агента СБУ причастны польские и латвийские спецслужбы. По словам Кармазина, в ноябре 2022 года он отправился на заработки в Польшу, где его завербовали. Мужчина утверждал, что требования СБУ ему пришлось выполнять якобы из-за того, что его проживающей в Виннице дочери угрожали расправой.

Известно, что Кармазин поджёг два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки Московской железной дороги (МЖД) на перегоне Подольск – Гривно. Также он намеревался подорвать Серпуховскую нефтебазу за вознаграждение примерно 100 тысяч рублей.