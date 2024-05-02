В Крыму агента украинской разведки приговорили к 11 годам колонии
Верховный суд Республики Крым приговорил к 11 годам колонии гражданина Украины, который передавал разведке противника информацию о дислокации и передвижении российских войск на территории Запорожской области для нанесения по ним ракетно-артиллерийских ударов.
"Вступившим в силу приговором Верховного суда Республики Крым обвиняемый признан виновным в совершении инкриминируемых деяний. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении УФСБ России по Запорожской области.
А ранее сегодня, 2 мая, стало известно, что ФСБ задержала жителя Приморья, работавшего на украинскую военную разведку. Мужчина сам связался с противником и понимал, что переданная им информация может быть использована против безопасности РФ. Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена", задержанному грозит внушительный срок — вплоть до пожизненного.
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