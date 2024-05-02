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2 мая, 08:02

В Крыму агента украинской разведки приговорили к 11 годам колонии

Верховный суд Республики Крым приговорил к 11 годам колонии гражданина Украины, который передавал разведке противника информацию о дислокации и передвижении российских войск на территории Запорожской области для нанесения по ним ракетно-артиллерийских ударов.

"Вступившим в силу приговором Верховного суда Республики Крым обвиняемый признан виновным в совершении инкриминируемых деяний. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении УФСБ России по Запорожской области.

ФСБ задержала в Запорожской области агентов украинской военной разведки
ФСБ задержала в Запорожской области агентов украинской военной разведки

А ранее сегодня, 2 мая, стало известно, что ФСБ задержала жителя Приморья, работавшего на украинскую военную разведку. Мужчина сам связался с противником и понимал, что переданная им информация может быть использована против безопасности РФ. Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена", задержанному грозит внушительный срок — вплоть до пожизненного.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Вишнякова
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