В Крыму агента украинской разведки приговорили к 11 годам колонии

Верховный суд Республики Крым приговорил к 11 годам колонии гражданина Украины, который передавал разведке противника информацию о дислокации и передвижении российских войск на территории Запорожской области для нанесения по ним ракетно-артиллерийских ударов.

"Вступившим в силу приговором Верховного суда Республики Крым обвиняемый признан виновным в совершении инкриминируемых деяний. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении УФСБ России по Запорожской области.