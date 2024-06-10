Режиссёру Беркович* вызвали скорую помощь в суд, заседание отложено

Режиссёру Евгении Беркович*, которая обвиняется в оправдании терроризма, стало плохо перед заседанием суда, ей вызвали скорую помощь.

По данным РИА "Новости", заседание отложено, возобновится ли оно сегодня, зависит от состояния здоровья Беркович*.