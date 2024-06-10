ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июня, 13:54

Режиссёру Беркович* вызвали скорую помощь в суд, заседание отложено

Евгения Беркович*. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Евгения Беркович*. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Режиссёру Евгении Беркович*, которая обвиняется в оправдании терроризма, стало плохо перед заседанием суда, ей вызвали скорую помощь.

По данным РИА "Новости", заседание отложено, возобновится ли оно сегодня, зависит от состояния здоровья Беркович*.

Семья лютых русофобов: Почему режиссёр Евгения Беркович ненавидит Россию
Семья лютых русофобов: Почему режиссёр Евгения Беркович ненавидит Россию

Напомним, в мае 2023 года в отношении режиссёра Евгении Беркович* завели уголовное дело об оправдании терроризма из-за спектакля "Финист – Ясный сокол". Суд арестовал её. Тогда же под арест была отправлена автор пьесы, драматург Светлана Петрийчук*, по аналогичному обвинению. Вину обвиняемые не признают.

* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров