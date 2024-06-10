Режиссёру Беркович* вызвали скорую помощь в суд, заседание отложено
Евгения Беркович*. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Режиссёру Евгении Беркович*, которая обвиняется в оправдании терроризма, стало плохо перед заседанием суда, ей вызвали скорую помощь.
По данным РИА "Новости", заседание отложено, возобновится ли оно сегодня, зависит от состояния здоровья Беркович*.
Напомним, в мае 2023 года в отношении режиссёра Евгении Беркович* завели уголовное дело об оправдании терроризма из-за спектакля "Финист – Ясный сокол". Суд арестовал её. Тогда же под арест была отправлена автор пьесы, драматург Светлана Петрийчук*, по аналогичному обвинению. Вину обвиняемые не признают.
* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.