Поджоги и подготовка теракта: Крупная группа сторонников Киева получила заслуженные сроки

Второй Восточный окружной военный суд вынес приговор 13 участникам преступной группировки, среди которых 11 россиян и двое граждан стран Центральной Азии. Они обвиняются в диверсиях путём поджогов железнодорожных объектов по заданию украинских спецслужб, а также подготовке теракта на авиабазе ВКС в Приморском крае. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Задержание агентов украинских спецслужб. Видео © ЦОС ФСБ России

«Четверым подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 19 до 23 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, восемь участников преступной группы приговорены к лишению свободы на сроки от 8,5 до 16 лет, ещё один подсудимый (пособник) приговорён к четырём годам лишения свободы», — рассказали представители ФСБ.

ФСБ совместно с сотрудниками МВД и СК РФ в январе 2023 года задержали 11 российских граждан и двоих выходцев из стран Центральной Азии 1998–2006 годов рождения, которые имеют непосредственное отношение к поджогам объектов железнодорожной инфраструктуры в Московской области и Красноярском крае.

«В ходе следственных действий собраны неопровержимые доказательства вербовки фигурантов украинскими спецслужбами посредством сети Интернет и выплаты им вознаграждений за совершенные преступления в размере от 15 до ста тысяч рублей», — добавили в ФСБ.

Против них были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) и ч. 2 ст. 281 (диверсия) УК РФ.