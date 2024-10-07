Погранслужба ФСБ России завершила обучение призывников
Погранслужба ФСБ завершила обучение первых призывников с 2008 года
Погранслужба ФСБ России завершила трёхмесячное обучение призывников, которые впервые с 2008 года будут направлены для охраны государственных рубежей. Торжественная церемония прошла в одном из учебных центров, где более сотни солдат-срочников получили необходимые знания и навыки для выполнения пограничных задач. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
«Военнослужащие по призыву прошли обучение по основным предметам, которые необходимы для выполнения задач. В частности, это основы пограничной деятельности, физическая подготовка, огневая подготовка, строевая подготовка, уставы ВС», — сообщил заместитель начальника пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Владимир Баранов.
На мероприятии присутствовали ветераны погранслужбы, которые поздравили молодых солдат с окончанием учебы, вручив благодарности отличившимся. Уже в ближайшие дни призывники отправятся на службу в Ленинградскую область и Карелию, где будут охранять государственную границу.
Напомним, что в декабре прошлого года Госдума одобрила закон, позволяющий проходить военную службу по призыву в органах Федеральной службы безопасности (ФСБ). В июне президент России Владимир Путин разрешил ФСБ участвовать в отборе призывников.
VK / Минобороны РФ