Погранслужба ФСБ России завершила обучение призывников

Погранслужба ФСБ России завершила трёхмесячное обучение призывников, которые впервые с 2008 года будут направлены для охраны государственных рубежей. Торжественная церемония прошла в одном из учебных центров, где более сотни солдат-срочников получили необходимые знания и навыки для выполнения пограничных задач. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

«Военнослужащие по призыву прошли обучение по основным предметам, которые необходимы для выполнения задач. В частности, это основы пограничной деятельности, физическая подготовка, огневая подготовка, строевая подготовка, уставы ВС», — сообщил заместитель начальника пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Владимир Баранов.