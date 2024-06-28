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Регион
28 июня, 18:52

ФСБ получила доступ к документам российских призывников

Федеральной службе безопасности предоставят доступ к документам призывников, которые рассчитывают пройти срочную военную службу в стенах учреждений ведомства. Об этом говорится в опубликованном постановлении Правительства РФ.

"Органы Федеральной службы безопасности участвуют в отборе граждан, подлежащих призыву на военную службу, для исполнения специальных обязанностей военной службы в органах Федеральной службы безопасности, в том числе путём получения доступа к документам на таких граждан", — гласит текст постановления.

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ФСБ получила возможность участвовать в отборе призывников на срочную службу лишь недавно — 24 июня 2024 года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. В этот же день глава государства поручил преобразовать военные округа в управления.

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Shutterstock / FOTODOM / rebrova irina

Илья Пушкарев
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