ФСБ получила доступ к документам российских призывников

Федеральной службе безопасности предоставят доступ к документам призывников, которые рассчитывают пройти срочную военную службу в стенах учреждений ведомства. Об этом говорится в опубликованном постановлении Правительства РФ.

"Органы Федеральной службы безопасности участвуют в отборе граждан, подлежащих призыву на военную службу, для исполнения специальных обязанностей военной службы в органах Федеральной службы безопасности, в том числе путём получения доступа к документам на таких граждан", — гласит текст постановления.