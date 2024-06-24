Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июня, 16:42

Путин разрешил ФСБ участвовать в отборе призывников

Президент России Владимир Путин обновил Положение о Федеральной службе безопасности (ФСБ), согласно которому ведомство теперь будет участвовать в отборе призывников на срочную службу. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовых актов.

Согласно документу, в целях комплектования органов безопасности ФСБ допускается к процессу отбора граждан России, подлежащих призыву на военную службу. В положение внесены и некоторые другие изменения.

Генерал Александр Лапин возглавил Ленинградский военный округ
Генерал Александр Лапин возглавил Ленинградский военный округ

А ранее сегодня Путин подписал указ о преобразовании военных округов в управления. В нём, в частности, говорится, что военные округа теперь лишат статуса "межвидовых стратегических территориальных объединений".

Обложка ©

АГН "Москва" / Александр Авилов

Андрей Бражников
  • Новости
  • Путин
  • ФСБ России
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров