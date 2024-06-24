Путин разрешил ФСБ участвовать в отборе призывников

Президент России Владимир Путин обновил Положение о Федеральной службе безопасности (ФСБ), согласно которому ведомство теперь будет участвовать в отборе призывников на срочную службу. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовых актов.

Согласно документу, в целях комплектования органов безопасности ФСБ допускается к процессу отбора граждан России, подлежащих призыву на военную службу. В положение внесены и некоторые другие изменения.