Путин разрешил ФСБ участвовать в отборе призывников
Президент России Владимир Путин обновил Положение о Федеральной службе безопасности (ФСБ), согласно которому ведомство теперь будет участвовать в отборе призывников на срочную службу. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовых актов.
Согласно документу, в целях комплектования органов безопасности ФСБ допускается к процессу отбора граждан России, подлежащих призыву на военную службу. В положение внесены и некоторые другие изменения.
А ранее сегодня Путин подписал указ о преобразовании военных округов в управления. В нём, в частности, говорится, что военные округа теперь лишат статуса "межвидовых стратегических территориальных объединений".
АГН "Москва" / Александр Авилов