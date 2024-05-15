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15 мая, 13:14

Генерал Александр Лапин возглавил Ленинградский военный округ

Александр Лапин. Обложка © Wikipedia.org

Александр Лапин. Обложка © Wikipedia.org

Герой России генерал-полковник Александр Лапин стал главой Ленинградского военного округа, следует из перечня участников встречи с президентом Владимиром Путиным, опубликованного пресс-службой Кремля. Судя по этому, генерал-полковник Сергей Кузовлев возглавил Московский военный округ.

Кроме того, генерал-полковник Геннадий Анашкин стал врио командующего войсками Южного военного округа, а генерал-лейтенант Александр Санчик — Восточного военного округа.

Ранее Лапин занимал должность первого заместителя – начальника штаба сухопутных войск, Кузовлев был главой Южного военного округа, Анашкин — командующим 8-й гвардейской общевойсковой армией. А Санчик занимал должность начальника штаба – первого замкомандующего Восточным военным округом.

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Матвей Константинов
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