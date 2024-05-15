Генерал Александр Лапин возглавил Ленинградский военный округ
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Герой России генерал-полковник Александр Лапин стал главой Ленинградского военного округа, следует из перечня участников встречи с президентом Владимиром Путиным, опубликованного пресс-службой Кремля. Судя по этому, генерал-полковник Сергей Кузовлев возглавил Московский военный округ.
Кроме того, генерал-полковник Геннадий Анашкин стал врио командующего войсками Южного военного округа, а генерал-лейтенант Александр Санчик — Восточного военного округа.
Ранее Лапин занимал должность первого заместителя – начальника штаба сухопутных войск, Кузовлев был главой Южного военного округа, Анашкин — командующим 8-й гвардейской общевойсковой армией. А Санчик занимал должность начальника штаба – первого замкомандующего Восточным военным округом.
Ранее президент России Владимир Путин представил командующим военными округами нового министра обороны Андрея Белоусова. Глава государства объяснил своё решение увеличившимися расходами на оборону и безопасность.