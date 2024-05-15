Генерал Александр Лапин возглавил Ленинградский военный округ

Герой России генерал-полковник Александр Лапин стал главой Ленинградского военного округа, следует из перечня участников встречи с президентом Владимиром Путиным, опубликованного пресс-службой Кремля. Судя по этому, генерал-полковник Сергей Кузовлев возглавил Московский военный округ.