Путин подписал указ о преобразовании военных округов в управления
Президент России Владимир Путин подписал указ о преобразовании военных округов в управления. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. В указе говорится, что военные округа теперь лишат статуса "межвидовых стратегических территориальных объединений".
"Проектом указа предусматривается лишение военного округа статуса межвидового стратегического территориального объединения, реорганизация объединённого стратегического командования военного округа в управление (военного округа), а также уточнение ряда задач и функций военного округа в существующей организационно-штатной структуре как стратегического территориального объединения", — говорится в пояснительной записке к проекту указа, составленного Минобороны.
Проект указа был составлен и подписан в связи с появлением двух новых военных округов — Московского и Ленинградского.
А ранее сообщалось, что генерал-полковник Александр Лапин стал главой Ленинградского военного округа, а генерал-полковник Сергей Кузовлев — Московского. Кроме того, генерал-полковник Геннадий Анашкин стал врио командующего войсками Южного военного округа, а генерал-лейтенант Александр Санчик — Восточного.
Telegram / Кремль. Новости