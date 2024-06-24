Президент России Владимир Путин подписал указ о преобразовании военных округов в управления. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. В указе говорится, что военные округа теперь лишат статуса "межвидовых стратегических территориальных объединений".

"Проектом указа предусматривается лишение военного округа статуса межвидового стратегического территориального объединения, реорганизация объединённого стратегического командования военного округа в управление (военного округа), ‎а также уточнение ряда задач и функций военного округа ‎в существующей организационно-штатной структуре как стратегического территориального объединения", — говорится в пояснительной записке к проекту указа, составленного Минобороны.

Проект указа был составлен и подписан в связи с появлением двух новых военных округов — Московского и Ленинградского.