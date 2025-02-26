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Регион
26 февраля, 08:46

В Госдуме разберутся, почему семьям бойцов СВО отказывают в выплатах из-за прописки

Депутат ГД Иванов: Семьи бойцов СВО не могут получить выплаты из-за прописки

Депутат Государственной думы от Свердловской области Максим Иванов выступил с инициативой определить на федеральном уровне общие правила определения размера и порядка назначения региональных и муниципальных выплат для участников СВО на Украине. Острая необходимость в решении проблемы возникла после того, как близкие военнослужащих стали жаловаться, что не могут получить выплаты из-за прописки.

Парламентарий рассказал, что родственникам бойца отказывают в выплатах, так как тот заключил контракт с Министерством обороны не в родном городе. Получается замкнутый круг, из которого семьи военнослужащих не могут выбраться, отмечает он.

«Ко мне начали поступать обращения как от самих бойцов, так и от родных погибших на фронте участников СВО с просьбой разобраться, почему их «динамят» с оформлением муниципальной выплаты», — написал в своём телеграм-канале депутат.

Иванов подчеркнул, что подобная «путаница» будет случаться всё чаще и чаще, в связи с чем он предложил вариант решения неразберихи. В этом поможет установление единых правил назначения выплат. Депутат заверил, что он намерен поднять соответствующий вопрос на ближайшем заседании нижней палаты.

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Life.ru

Ольга Сливченко
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