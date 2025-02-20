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Регион
20 февраля, 14:16

Правительство направит 40 млрд на обещанные выплаты жителям Курской области

Правительство РФ направит порядка 40 млрд рублей из резервного фонта на ежемесячные выплаты жителям Курской области, утратившим свое жильё. Об этом сообщил на заседании кабмина в четверг премьер-министр Михаил Мишустин.

Видео © Правительство РФ

Поддержку смогут получить более 112 тысяч человек, проживавших на приграничных территориях до 1 августа 2024 года, где впоследствии был введён режим контртеррористической операции, и чьи дома были разрушены.

«Прошу Министерство труда и социальной защиты держать на контроле организацию работы по оказанию помощи гражданам, чтобы люди своевременно получали положенные им средства», – отметил Мишустин.

«Недостаточно»: Путин остался недоволен размером компенсации жителям курского приграничья
«Недостаточно»: Путин остался недоволен размером компенсации жителям курского приграничья

Ранее президент России Владимир Путин поручил ежемесячно выплачивать по 65 тысяч рублей всем жителям Курской области, которые потеряли имущество, до полного освобождения региона от ВСУ. Он подчеркнул, что это будут отдельные новые выплаты, которые будут плюсоваться к другим пособиям.

Обложка ©

Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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