Правительство направит 40 млрд на обещанные выплаты жителям Курской области

Правительство РФ направит порядка 40 млрд рублей из резервного фонта на ежемесячные выплаты жителям Курской области, утратившим свое жильё. Об этом сообщил на заседании кабмина в четверг премьер-министр Михаил Мишустин.

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Поддержку смогут получить более 112 тысяч человек, проживавших на приграничных территориях до 1 августа 2024 года, где впоследствии был введён режим контртеррористической операции, и чьи дома были разрушены.

«Прошу Министерство труда и социальной защиты держать на контроле организацию работы по оказанию помощи гражданам, чтобы люди своевременно получали положенные им средства», – отметил Мишустин.