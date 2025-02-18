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Регион
18 февраля, 15:56

Путин поручил ежемесячно выплачивать по 65 тысяч курянам, потерявшим имущество

Президент России Владимир Путин поручил ежемесячно выплачивать по 65 тысяч рублей всем жителям Курской области, которые потеряли имущество, до полного освобождения региона от ВСУ. Об этом он заявил на совещании с правительством.

«Это решение неординарное, ничего подобного раньше мы не делали, но и люди никогда раньше в такое положение не попадали. Нужно помочь», — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что это будут отдельные новые выплаты, которые будут плюсоваться к другим пособиям. Путин поручил Министерству финансов изыскать необходимые средства.

Путин поручил наладить помощь жителям приграничья по принципу «одного окна»
Путин поручил наладить помощь жителям приграничья по принципу «одного окна»

Ранее прездент называл ситуацию в Курской области очень сложной. Он также заявлял, что выплаты в 150 тысяч рублей для курян недостаточно, необходимо дополнительно решать проблемы граждан.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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