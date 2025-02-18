Путин поручил ежемесячно выплачивать по 65 тысяч курянам, потерявшим имущество

Президент России Владимир Путин поручил ежемесячно выплачивать по 65 тысяч рублей всем жителям Курской области, которые потеряли имущество, до полного освобождения региона от ВСУ. Об этом он заявил на совещании с правительством.

«Это решение неординарное, ничего подобного раньше мы не делали, но и люди никогда раньше в такое положение не попадали. Нужно помочь», — отметил глава государства.