Владимир Путин
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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
14 февраля, 08:45

Путин поручил наладить помощь жителям приграничья по принципу «одного окна»

Президент РФ Владимир Путин поручил наладить оказание поддержки по принципу «одного окна» жителям приграничных регионов — а именно Белгородской, Брянской и Курской областей, пострадавшим от действий ВСУ. Распоряжение российского лидера опубликовано на сайте Кремля.

«Правительству РФ совместно с Минобороны России и исполнительными органами Белгородской, Брянской и Курской областей обеспечить оказание поддержки лицам, пострадавшим от действий украинских вооружённых формирований, по принципу «одного окна», — сказано в документе.

Глава государства призвал обратить особое внимание на необходимость взаимодействия органов государственной власти и добровольческих организаций, оказывающих помощь пострадавшим жителям указанных регионов.

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Ранее в Минобороны России выразили благодарность Владимиру Путину, который поблагодарил участников спецоперации, назвав их «моими ребятами». В ведомстве подчеркнули особую важность этих слов для бойцов.

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Life.ru

Ольга Сливченко
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