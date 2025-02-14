Путин поручил наладить помощь жителям приграничья по принципу «одного окна»
Президент РФ Владимир Путин поручил наладить оказание поддержки по принципу «одного окна» жителям приграничных регионов — а именно Белгородской, Брянской и Курской областей, пострадавшим от действий ВСУ. Распоряжение российского лидера опубликовано на сайте Кремля.
«Правительству РФ совместно с Минобороны России и исполнительными органами Белгородской, Брянской и Курской областей обеспечить оказание поддержки лицам, пострадавшим от действий украинских вооружённых формирований, по принципу «одного окна», — сказано в документе.
Глава государства призвал обратить особое внимание на необходимость взаимодействия органов государственной власти и добровольческих организаций, оказывающих помощь пострадавшим жителям указанных регионов.
Ранее в Минобороны России выразили благодарность Владимиру Путину, который поблагодарил участников спецоперации, назвав их «моими ребятами». В ведомстве подчеркнули особую важность этих слов для бойцов.
Life.ru