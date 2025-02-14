«Важные слова»: В Минобороны оценили слова Путина про «моих ребят» на СВО
В Минобороны поблагодарили Путина за слова «мои ребята» в контексте бойцов СВО
В Минобороны России выразили признательность Владимиру Путину, который назвал участников спецоперации «моими ребятами». Соответствующий пост появился в Telegram-канале ведомства.
«Спасибо, очень важные слова!» — говорится в публикации.
Напомним, что в ходе встречи с губернатором Брянской области Александром Богомазом Путин подчеркнул важность заботы о военнослужащих, назвав их «моими ребятами». Ветеран СВО, и.о. главы Волжского района Самарской области Александр Шарков назвал речь главы государства «словами отца».
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