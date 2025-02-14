Владимир Путин
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 февраля, 21:14

«Важные слова»: В Минобороны оценили слова Путина про «моих ребят» на СВО

В Минобороны поблагодарили Путина за слова «мои ребята» в контексте бойцов СВО

В Минобороны России выразили признательность Владимиру Путину, который назвал участников спецоперации «моими ребятами». Соответствующий пост появился в Telegram-канале ведомства.

«Спасибо, очень важные слова!» — говорится в публикации.

«Будет полностью очищена от нечисти»: Эксперты оценили прорыв Армии РФ в Курской области
«Будет полностью очищена от нечисти»: Эксперты оценили прорыв Армии РФ в Курской области

Напомним, что в ходе встречи с губернатором Брянской области Александром Богомазом Путин подчеркнул важность заботы о военнослужащих, назвав их «моими ребятами». Ветеран СВО, и.о. главы Волжского района Самарской области Александр Шарков назвал речь главы государства «словами отца».

Обложка ©

Kremlin.ru

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Путин
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar