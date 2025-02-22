Курские ветераны ВОВ начнут получать дополнительные выплаты

В Курской области в преддверии Дня защитника Отечества в силу вступил закон о новых региональных выплатах и увеличении мер поддержки для ветеранов ВОВ. Идея была сформирована ещё в конце января текущего года. В феврале областная Дума приняла закон. Об этом рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Ветераны — наши главные Герои. Благодаря их мужеству каждый из нас сегодня живёт, строит планы, воспитывает своих детей», — написал он.

Теперь в регионе участники и инвалиды Великой Отечественной войны ежемесячно будут получать по 20 тысяч рублей, а награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю осаждённого Севастополя», «Жителю осаждённого Сталинграда», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и труженики тыла — по 3 тысячи рублей. Кроме того, в список получателей выплат вошли вдовы и вдовцы участников ВОВ. Им раз в году будут выплачивать 10 тысяч рублей, а детям войны — 7 тысяч рублей.

По словам Александра Хинштейна, первые средства отправят в двойном размере — начиная с января текущего года. В дальнейшем ветераны будут получать выплаты в ежемесячном режиме. Регион уже выделил для этого денежные средства.