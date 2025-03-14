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14 марта, 10:08

Семья курян попросила психологической помощи для сына после возвращения с Украины

Хинштейн: Эвакуированная с Украины семья курян попросила о психологе для сына

О психологе для 10-летнего сына попросила семья курян, которая была эвакуирована с Украины обратно в Курскую область. Мальчик не может спать по ночам, он постоянно просыпается и кричит. Об этом рассказал врио главы региона Александр Хинштейн в интервью для ТАСС.

«Мальчик десятилетний, мне мама его говорит: «Нам психолога ещё дополнительно, потому что он по ночам плохо спит, просыпается, кричит». Понятно, что ребёнок с ещё слабой, неустойчивой психикой пережил такое, что и видавшим виды взрослым будет крайне тяжело, а то и не под силу», — сказал Хинштейн.

Врио главы Курской области также отметил, что в группе эвакуированных были люди самого разного возраста. Самыми младшими оказались двухлетняя и четырёхлетняя девочки. А самой пожилой — 90-летняя женщина. Хинштейн признался, что ему было трудно сдерживать слёзы во время встречи близких людей, многие из которых уже думали, что потеряли друг друга.

Напомним, что в начале марта с украинской территории в Россию вернулись 33 жителя Курской области, их переправляли на родину через территорию Белоруссии. Life.ru публиковал видео, где вернувшиеся россияне обнимаются с родными. Освободить соотечественников удалось благодаря усилиям Международного Комитета Красного Креста и поддержке белорусских властей. Для покупки самых необходимых на первое время продуктов Хинштейн выделил курянам сертификаты по 30 тысяч рублей.

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Kandinsky/ Life.ru

Полина Никифорова
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