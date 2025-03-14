Семья курян попросила психологической помощи для сына после возвращения с Украины

О психологе для 10-летнего сына попросила семья курян, которая была эвакуирована с Украины обратно в Курскую область. Мальчик не может спать по ночам, он постоянно просыпается и кричит. Об этом рассказал врио главы региона Александр Хинштейн в интервью для ТАСС.

«Мальчик десятилетний, мне мама его говорит: «Нам психолога ещё дополнительно, потому что он по ночам плохо спит, просыпается, кричит». Понятно, что ребёнок с ещё слабой, неустойчивой психикой пережил такое, что и видавшим виды взрослым будет крайне тяжело, а то и не под силу», — сказал Хинштейн.