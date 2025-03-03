РФ вернула более 30 похищенных ВСУ жителей Курской области

С украинской территории в Россию вернулись 33 жителя Курской области, в Белоруссии их лично встретила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. По его словам, освободить соотечественников удалось благодаря усилиям Международного Комитета Красного Креста и поддержке белорусских властей.

Всех курян встречала Татьяна Москалькова. Видео © Telegram / Hinshtein

«Это одновременно радостное и непростое событие. За этим возвращением — поиск, многомесячные и тяжёлые переговоры, бессонные ночи и переживания родных. Каждый из этих людей — долгожданный! Каждый из них — это огромная Победа для всех нас!» — написал Хинштейн в телеграм-канале.

По его словам, среди эвакуированных много пожилых людей, включая женщину, которой в мае исполнится 90 лет. Также есть четверо детей — два школьника и два малыша. Как отметил Хинштейн, самой маленькой девочке чуть меньше двух лет. Также среди вернувшихся есть инвалиды. Девяти курянам нужна экстренная госпитализация.











Все куряне будут обеспечены одеждой, необходимыми вещами, техникой и средствами гигиены. Также будет организовано быстрое оформление всех документов. Мобильные телефоны им начали выдавать сразу, чтобы они могли связаться с родными. Вскоре соотечественников доставят Курск, где их пообещал лично встретить Хинштейн.