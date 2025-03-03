РФ вернула более 30 похищенных ВСУ жителей Курской области
Хинштейн: Из Украины в РФ возвращены 33 жителя Курской области
С украинской территории в Россию вернулись 33 жителя Курской области, в Белоруссии их лично встретила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. По его словам, освободить соотечественников удалось благодаря усилиям Международного Комитета Красного Креста и поддержке белорусских властей.
Всех курян встречала Татьяна Москалькова. Видео © Telegram / Hinshtein
«Это одновременно радостное и непростое событие. За этим возвращением — поиск, многомесячные и тяжёлые переговоры, бессонные ночи и переживания родных. Каждый из этих людей — долгожданный! Каждый из них — это огромная Победа для всех нас!» — написал Хинштейн в телеграм-канале.
По его словам, среди эвакуированных много пожилых людей, включая женщину, которой в мае исполнится 90 лет. Также есть четверо детей — два школьника и два малыша. Как отметил Хинштейн, самой маленькой девочке чуть меньше двух лет. Также среди вернувшихся есть инвалиды. Девяти курянам нужна экстренная госпитализация.
Все куряне будут обеспечены одеждой, необходимыми вещами, техникой и средствами гигиены. Также будет организовано быстрое оформление всех документов. Мобильные телефоны им начали выдавать сразу, чтобы они могли связаться с родными. Вскоре соотечественников доставят Курск, где их пообещал лично встретить Хинштейн.
Ранее сообщалось, что российские власти начали выплачивать обещанные ежемесячные платежи переселенцам из приграничных районов Курской области. Их будут начислять до полного освобождения территории от ВСУ.
Telegram / ombudsmanrf