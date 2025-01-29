В Курской области начали создавать единый список пропавших без вести жителей

В Курской области прошло первое заседание рабочей группы по формированию единого и открытого списка курян, связь с которыми утратили родственники. Встречу провёл врио губернатора региона Александр Хинштейн. Следующая встреча состоится через 10 дней.

«В ходе заседания определили порядок работы и механизмы формирования единого открытого списка пропавших. Этот список будет размещаться на ресурсах правительства Курской области, а также на других платформах. К этой работе мы договорились подключить волонтёров. Их помощь для нас крайне важна и необходима», — рассказал Хинштейн.

На заседании также присутствовала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, родственники пропавших, волонтёры и представители Российского Красного Креста. До каждого участника была донесена информация об его возможностях и полномочиях. Кроме того, было принято решение в обязательном порядке верифицировать и подтвердить все данные, которые будут включены в список.

«Очень надеюсь, что проводимая работа в самое ближайшее время даст свои плоды: появятся чёткие, доступные и актуальные списки. Это, с одной стороны, успокоит родственников пропавших, которые увидят, что их близкие не забыты и не брошены. С другой стороны, это важно для информирования широкой общественности, в том числе на международном уровне», — написал Хинштейн.