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Регион
29 января, 07:31

В Курской области начали создавать единый список пропавших без вести жителей

В Курской области прошло первое заседание по формированию списка пропавших

Заседание по формированию единого списка курян, связь с которыми утратили родственники. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Заседание по формированию единого списка курян, связь с которыми утратили родственники. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

В Курской области прошло первое заседание рабочей группы по формированию единого и открытого списка курян, связь с которыми утратили родственники. Встречу провёл врио губернатора региона Александр Хинштейн. Следующая встреча состоится через 10 дней.

«В ходе заседания определили порядок работы и механизмы формирования единого открытого списка пропавших. Этот список будет размещаться на ресурсах правительства Курской области, а также на других платформах. К этой работе мы договорились подключить волонтёров. Их помощь для нас крайне важна и необходима», — рассказал Хинштейн.

На заседании также присутствовала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, родственники пропавших, волонтёры и представители Российского Красного Креста. До каждого участника была донесена информация об его возможностях и полномочиях. Кроме того, было принято решение в обязательном порядке верифицировать и подтвердить все данные, которые будут включены в список.

«Очень надеюсь, что проводимая работа в самое ближайшее время даст свои плоды: появятся чёткие, доступные и актуальные списки. Это, с одной стороны, успокоит родственников пропавших, которые увидят, что их близкие не забыты и не брошены. С другой стороны, это важно для информирования широкой общественности, в том числе на международном уровне», — написал Хинштейн.

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Ранее врио губернатора региона рассказал, что с августа 2024 года в Курской области пропали почти 1,2 тысячи жителей. В полиции зарегистрировано огромное количество заявлений. При этом 240 человек уже найдены. Некоторые родственники также приняли решение обратиться к федеральному омбудсмену за содействием в поиске. В список Татьяны Москальковой попали 517 человек.

Наталья Афонина
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