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Регион
14 марта, 07:20

«Просто бросили»: СМИ узнали, что ВСУ оставили российским военным в курском приграничье

Forbes: ВСУ оставили наилучшие образцы своего вооружения в Курской области

Группировки Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области оставили для российских военнослужащих наилучшие образцы своего вооружения. Об этом сообщил обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.

«Тяжёлое вооружение, которое они не смогли забрать с собой, они просто бросили, оставив его русским. В качестве трофеев были оставлены лучшие единицы техники и артиллерии, принадлежавшие сильным бригадам Украины», — пояснил автор статьи.

В материале указано, что украинские войска оставили в курском приграничье американские танк M-1 Abrams, БМП Bradley и гаубицу M-777.

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Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин заявил о полной изоляции ВСУ в Курской области. Глава государства добавил, что группировка украинских войск находится под огневым контролем ВС РФ. По его словам, у украинских военных будет выбор: сдаться в плен или погибнуть. Тем временем на Украине обвинили Раду в бездействии на фоне отступления ВСУ в регионе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / kibri_ho

Дарья Нарыкова
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