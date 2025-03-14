Группировки Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области оставили для российских военнослужащих наилучшие образцы своего вооружения. Об этом сообщил обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.

«Тяжёлое вооружение, которое они не смогли забрать с собой, они просто бросили, оставив его русским. В качестве трофеев были оставлены лучшие единицы техники и артиллерии, принадлежавшие сильным бригадам Украины», — пояснил автор статьи.

В материале указано, что украинские войска оставили в курском приграничье американские танк M-1 Abrams, БМП Bradley и гаубицу M-777.