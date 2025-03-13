«Кричащая безответственность»: В Раде нашли виновных в провале ВСУ под Курском
Нардеп Федина обвинила Раду в бездействии на фоне бедствия ВСУ под Курском
Депутат Верховной рады Украины София Федина обвинила парламент в бездействии на фоне отступления ВСУ с территории Курской области. По её словам, отсутствие немедленного реагирования со стороны народных избранников стало причиной провала операции и огромных потерь.
«Это была кричащая безответственность со стороны Верховной рады, а точнее, большинства, когда вы отказались от срочного созыва комитета по делам безопасности и обороны с вызовом главнокомандующего, чтобы обговорить ситуацию в Курской области», — заявила Федина.
В своём обращении она подчеркнула, что своевременные меры могли бы предотвратить гибель многих военнослужащих, а также избежать случаев массовой сдачи в плен.
13 марта командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что российские войска завершили освобождение всех населённых пунктов Курской области. По словам генерал-лейтенанта, в ближайшие дни в регионе могут быть обнаружены оставшиеся бойцы ВСУ.
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