«Кричащая безответственность»: В Раде нашли виновных в провале ВСУ под Курском

Депутат Верховной рады Украины София Федина обвинила парламент в бездействии на фоне отступления ВСУ с территории Курской области. По её словам, отсутствие немедленного реагирования со стороны народных избранников стало причиной провала операции и огромных потерь.

«Это была кричащая безответственность со стороны Верховной рады, а точнее, большинства, когда вы отказались от срочного созыва комитета по делам безопасности и обороны с вызовом главнокомандующего, чтобы обговорить ситуацию в Курской области», — заявила Федина.

В своём обращении она подчеркнула, что своевременные меры могли бы предотвратить гибель многих военнослужащих, а также избежать случаев массовой сдачи в плен.