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Регион
13 марта, 09:03

Усилит позиции Путина: На Западе признали, что крах ВСУ в Курской области лишит Киев козыря

Spectator: Поражение ВСУ в Курской области усилит позиции Путина и ослабит Киев

Поражение украинских сил в Курской области лишает Владимира Зеленского важных аргументов и значительно укрепляет позиции России на предстоящих переговорах. Об этом сообщается в британском журнале Spectator.

«Победа ВС РФ в Курской области усилит позицию Путина в возможных будущих переговорах с украинцами, лишив Зеленского сомнительной карты», — говорится в публикации.

Издание предполагает, что Зеленский намеревался использовать эту ситуацию как козырь, рассчитывая на вывод российских войск с других регионов Украины в ответ на свои действия.

Напомним, ранее в Минобороны РФ сообщали, что наши военные получили контроль над населёнными пунктами Малая Локня, Косица и Черкасское Поречное в Суджанском районе Курской области. А накануне российские бойцы подняли флаг над зданием городской администрации Суджи. Военные корреспонденты уже сообщают о том, что город полностью освобождён.

Путину доложили о завершающей стадии освобождения Курской области
Путину доложили о завершающей стадии освобождения Курской области
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Кremlin.ru

Наталья Демьянова
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