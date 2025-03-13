Усилит позиции Путина: На Западе признали, что крах ВСУ в Курской области лишит Киев козыря
Spectator: Поражение ВСУ в Курской области усилит позиции Путина и ослабит Киев
Поражение украинских сил в Курской области лишает Владимира Зеленского важных аргументов и значительно укрепляет позиции России на предстоящих переговорах. Об этом сообщается в британском журнале Spectator.
«Победа ВС РФ в Курской области усилит позицию Путина в возможных будущих переговорах с украинцами, лишив Зеленского сомнительной карты», — говорится в публикации.
Издание предполагает, что Зеленский намеревался использовать эту ситуацию как козырь, рассчитывая на вывод российских войск с других регионов Украины в ответ на свои действия.
Напомним, ранее в Минобороны РФ сообщали, что наши военные получили контроль над населёнными пунктами Малая Локня, Косица и Черкасское Поречное в Суджанском районе Курской области. А накануне российские бойцы подняли флаг над зданием городской администрации Суджи. Военные корреспонденты уже сообщают о том, что город полностью освобождён.