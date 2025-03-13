Усилит позиции Путина: На Западе признали, что крах ВСУ в Курской области лишит Киев козыря

Поражение украинских сил в Курской области лишает Владимира Зеленского важных аргументов и значительно укрепляет позиции России на предстоящих переговорах. Об этом сообщается в британском журнале Spectator.

«Победа ВС РФ в Курской области усилит позицию Путина в возможных будущих переговорах с украинцами, лишив Зеленского сомнительной карты», — говорится в публикации.