После того как группировка ВСУ была разгромлена в Курской области, для Владимира Зеленского в качестве главы киевского режима был запущен обратный отчёт. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Для режима Зеленского наступает обратный отсчёт не просто на курском фронте, но и в целом, поэтому он так спешит, поэтому у него такая паника и он готов на любые перемирия и прочие вещи. Разгром ВСУ в Курской области однозначно сказывается на моральном духе боевиков ВСУ», — сказал Рогов РИА «Новости«.

Он также напомнил, что нападение на Курскую область стоило Зеленскому десятки тысяч жизней простых украинцев, которые ушли на фронт и погибли зря.