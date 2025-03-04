Ком в горле и слёзы: Появилось видео возвращения 33 похищенных ВСУ курян домой

В Курскую область доставили жителей региона, которые были насильно вывезены на украинскую территорию после атаки ВСУ, всего вернулось 33 человека. О возвращении соотечественников на малую родину сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, которая сопровождала россиян на всём их пути. Она выложила трогательное видео.

Прибытие курян на малую родину. Видео © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна

«Наконец-то дома! На Курской земле вернувшиеся из Украины обнимают родных и близких. Радуемся долгожданной встрече вместе с врио губернатора Курской области Александром Евсеевичем Хинштейном», — говорится в тексте.

Руководитель области пообщался с вернувшимися земляками, среди которых чеытре ребёнка. Хинштейн поблагодарил всех, кто принимал участие в работе по возвращению наших жителей и кто продолжает это делать. По его словам, у всех курян ещё напуганные, но наполняющиеся слезами счастья глаза.

«Ком встаёт в горле, когда смотришь в эти глаза – ещё напуганные, но наполняющиеся слезами счастья от возвращения домой! Самые искренние объятия – от тех, кто ждал их столько времени, кто молился и не терял веры, у кого самое страшное позади. Люди приехали целыми семьями, переживают за тех, кто ещё только должен вернуться домой», – написал чиновник.