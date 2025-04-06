Бойцы группировки войск «Центр» ВС России в Донецкой Народной Республике поразили подразделения ВСУ и нацгвардии, включая украинский отряд спецназначения «Омега». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские бойцы поразили скопления живой силы ВСУ, включая штурмовые и егерские бригады, а также бригады беспилотных систем, нацгвардии, штурмовой полк ВСУ и отряд спецназначения «Омега». Противник был разгромлен в населённых пунктах Котляровка, Ленина, Новопавловка, Зеленый Кут, Елизаветовка, Димитров, Новоэкономическое, Удачное, Красноармейск, Зверево, Новосергеевка и Петровское в ДНР.