ВС РФ разгромили отряд элитных украинских спецназовцев в ДНР
Минобороны: ВС РФ нанесли удар по украинскому отряду спецназначения «Омега» в ДНР
Российские военные. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio
Бойцы группировки войск «Центр» ВС России в Донецкой Народной Республике поразили подразделения ВСУ и нацгвардии, включая украинский отряд спецназначения «Омега». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным ведомства, российские бойцы поразили скопления живой силы ВСУ, включая штурмовые и егерские бригады, а также бригады беспилотных систем, нацгвардии, штурмовой полк ВСУ и отряд спецназначения «Омега». Противник был разгромлен в населённых пунктах Котляровка, Ленина, Новопавловка, Зеленый Кут, Елизаветовка, Димитров, Новоэкономическое, Удачное, Красноармейск, Зверево, Новосергеевка и Петровское в ДНР.
Уточняется, что Украина потеряла не менее 430 военнослужащих, а также семь БМП и пять артиллерийских орудий.
А ранее Life.ru сообщал, что в украинской столице в течение ночи трижды активизировалась система противовоздушной обороны, сопровождаемая мощными взрывами. Воздушные тревоги прозвучали в 2:13, 3:48 и 5:01 по московскому времени. Позже в Киеве сообщили о пожарах.