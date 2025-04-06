В Киеве начались пожары после массированного ракетного удара

ГСЧС Украины сообщило о ракетной атаке по Киеву с использованием баллистических ракет, в результате которой в ряде районов произошли пожары.

В частности, речь идёт о Дарницком районе, где под удар попал некий промышленный объект. В Оболонском районе целью атаки был цех и склад. Также сообщается о пожаре в Соломенском районе, где произошло возгорание на складе. О каком именно складе идёт речь, там не уточнили.