В Киеве начались пожары после массированного ракетного удара
ГСЧС Украины: По Киеву нанесены ракетные удары, произошли пожары
После массированного ракетного удара в Киеве начались пожары. Обложка © Life.ru / Шедеврум
ГСЧС Украины сообщило о ракетной атаке по Киеву с использованием баллистических ракет, в результате которой в ряде районов произошли пожары.
В частности, речь идёт о Дарницком районе, где под удар попал некий промышленный объект. В Оболонском районе целью атаки был цех и склад. Также сообщается о пожаре в Соломенском районе, где произошло возгорание на складе. О каком именно складе идёт речь, там не уточнили.
Напомним, в украинской столице в течение ночи трижды активизировалась система противовоздушной обороны, сопровождаемая мощными взрывами. Воздушные тревоги прозвучали в 2:13, 3:48 и 5:01 по московскому времени.