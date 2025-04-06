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6 апреля, 06:02

В Киеве начались пожары после массированного ракетного удара

ГСЧС Украины: По Киеву нанесены ракетные удары, произошли пожары

После массированного ракетного удара в Киеве начались пожары. Обложка © Life.ru / Шедеврум

После массированного ракетного удара в Киеве начались пожары. Обложка © Life.ru / Шедеврум

ГСЧС Украины сообщило о ракетной атаке по Киеву с использованием баллистических ракет, в результате которой в ряде районов произошли пожары.

В частности, речь идёт о Дарницком районе, где под удар попал некий промышленный объект. В Оболонском районе целью атаки был цех и склад. Также сообщается о пожаре в Соломенском районе, где произошло возгорание на складе. О каком именно складе идёт речь, там не уточнили.

Напомним, в украинской столице в течение ночи трижды активизировалась система противовоздушной обороны, сопровождаемая мощными взрывами. Воздушные тревоги прозвучали в 2:13, 3:48 и 5:01 по московскому времени.

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Оксана Попова
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