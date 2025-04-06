За прошедшую ночь в Киеве трижды прозвучали взрывы

В украинской столице в течение ночи трижды активизировалась система противовоздушной обороны, сопровождаемая мощными взрывами. Как сообщила пресс-служба городской администрации, воздушные тревоги прозвучали в 2:13, 3:48 и 5:01 по московскому времени.

По данным мэра Киева Виталия Кличко, в результате инцидентов в Дарницком и Оболонском районах возникли пожары, на место которых выехали спасательные бригады. Подробности о возможных разрушениях или пострадавших пока не уточняются.