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6 апреля, 03:25

За прошедшую ночь в Киеве трижды прозвучали взрывы

В украинской столице в течение ночи трижды активизировалась система противовоздушной обороны, сопровождаемая мощными взрывами. Как сообщила пресс-служба городской администрации, воздушные тревоги прозвучали в 2:13, 3:48 и 5:01 по московскому времени.

По данным мэра Киева Виталия Кличко, в результате инцидентов в Дарницком и Оболонском районах возникли пожары, на место которых выехали спасательные бригады. Подробности о возможных разрушениях или пострадавших пока не уточняются.

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Ранее Life.ru сообщал, что 3 апреля двое мужчин погибли на рынке в Деснянском районе Киева из-за взрыва гранаты. Взрывотехники, прибывшие на место, обнаружили остатки боеприпаса.

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ГСЧС Украины

Артём Гапоненко
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