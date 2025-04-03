На Украине два человека погибли из-за взрыва гранаты на рынке в Киеве

Двое мужчин погибли в Киеве из-за взрыва гранаты на рынке в Деснянском районе города. Об этом сообщили в местной полиции.

«Установлено, что взрыв в магазине произошёл в результате подрыва гаранты. В помещении взрывотехники обнаружили остатки боеприпаса. Погибшими оказались двое мужчин, местные жители в возрасте 59 и 60 лет», — говорится в сообщении.