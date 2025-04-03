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3 апреля, 15:42

На Украине два человека погибли из-за взрыва гранаты на рынке в Киеве

Последствия взрыва гранаты на рынке в Киеве. Фото © Пресс-служба Национальной полиции Украины

Последствия взрыва гранаты на рынке в Киеве. Фото © Пресс-служба Национальной полиции Украины

Двое мужчин погибли в Киеве из-за взрыва гранаты на рынке в Деснянском районе города. Об этом сообщили в местной полиции.

«Установлено, что взрыв в магазине произошёл в результате подрыва гаранты. В помещении взрывотехники обнаружили остатки боеприпаса. Погибшими оказались двое мужчин, местные жители в возрасте 59 и 60 лет», — говорится в сообщении.

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Ранее Life.ru сообщал, что в отделении полиции в Белявке, Одесская область, взорвалась граната. Перед этим женщина вошла в здание с пакетом, который позже взорвался. Национальная полиция Украины подтвердила данный инцидент, правоохранители занимаются расследованием обстоятельств происшествия.

Александра Мышляева
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