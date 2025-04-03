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3 апреля, 13:52

В центре Амстердама взорвалось авто, охваченный огнём водитель чудом выжил

На площади Дам в центре столицы Нидерландов Амстердама взорвался автомобиль. Охваченный пламенем водитель чудом остался жив, вылез из салона машины и на своих двух отошёл от места взрыва. Снятый очевидцами ролик появился в социальных сетях.

В Амстердаме взорвалась машина, водитель загорелся, но выжил. Видео © X / JeroenvdVeer

Охваченный огнём мужчина ошеломлённо ходил кругами, но его быстро окружили полицейские. Они пытались его остановить и что-то выяснить, а спустя время всё же додумались и наконец залили его пеной из огнетушителя.

Пресс-служба амстердамской полиции сообщает, что возгоранию предшествовал взрыв. Правоохранители подозревают, что происшествие спровоцировал сам водитель, в этот момент рядом находилось много людей. Из них чудом никто не пострадал. Сапёры осматривают авто на предмет наличия взрывчатых веществ.

«‎Выходите!» Появилось видео из эпицентра взрыва на судостроительном заводе в Карелии
«‎Выходите!» Появилось видео из эпицентра взрыва на судостроительном заводе в Карелии

Ранее Life.ru сообщал о трагическом инциденте в Малайзии. В городе Субанг-Джая взорвался трубопровод, откуда вырвался столб огня длиной в несколько метров. Сообщалось, что при этом пострадали по меньшей мере 25 человек.

Обложка ©

X / JeroenvdVeer

Юрий Лысенко
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