В центре Амстердама взорвалось авто, охваченный огнём водитель чудом выжил
На площади Дам в центре столицы Нидерландов Амстердама взорвался автомобиль. Охваченный пламенем водитель чудом остался жив, вылез из салона машины и на своих двух отошёл от места взрыва. Снятый очевидцами ролик появился в социальных сетях.
В Амстердаме взорвалась машина, водитель загорелся, но выжил. Видео © X / JeroenvdVeer
Охваченный огнём мужчина ошеломлённо ходил кругами, но его быстро окружили полицейские. Они пытались его остановить и что-то выяснить, а спустя время всё же додумались и наконец залили его пеной из огнетушителя.
Пресс-служба амстердамской полиции сообщает, что возгоранию предшествовал взрыв. Правоохранители подозревают, что происшествие спровоцировал сам водитель, в этот момент рядом находилось много людей. Из них чудом никто не пострадал. Сапёры осматривают авто на предмет наличия взрывчатых веществ.
Ранее Life.ru сообщал о трагическом инциденте в Малайзии. В городе Субанг-Джая взорвался трубопровод, откуда вырвался столб огня длиной в несколько метров. Сообщалось, что при этом пострадали по меньшей мере 25 человек.
X / JeroenvdVeer