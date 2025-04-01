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Регион
1 апреля, 04:44

Гигантский огненный столб взмыл в небо в Малайзии из-за взрыва на газопроводе

Мощный взрыв прогремел на газопроводе в малайзийском городе Субанг-Джая. На месте ЧП образовался многометровый огненный столб. По данным Sun, ранения в результате трагедии получили не менее 25 человек.

Пожар в Малайзии. Видео © X / Mario Nawfal

Пострадавших с ожогами и отравлением продуктами горения госпитализировали. Жителей района эвакуируют из опасной зоны. Огонь уже уничтожил несколько домов. В настоящий момент трубопровод перекрыли, огонь будет идти до тех пор, пока оставшийся внутри газ не выгорит.

Один человек погиб при взрыве на заправке на Урале
Один человек погиб при взрыве на заправке на Урале

А в Узбекистане днём ранее мощный взрыв раздался в мечети. Жертвами трагедии стали три человека, ещё десять отделались травмами. Проводится расследование.

Обложка ©

X / Mario Nawfal

Илья Пушкарев
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