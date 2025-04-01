Гигантский огненный столб взмыл в небо в Малайзии из-за взрыва на газопроводе

Мощный взрыв прогремел на газопроводе в малайзийском городе Субанг-Джая. На месте ЧП образовался многометровый огненный столб. По данным Sun, ранения в результате трагедии получили не менее 25 человек.

Пожар в Малайзии. Видео © X / Mario Nawfal

Пострадавших с ожогами и отравлением продуктами горения госпитализировали. Жителей района эвакуируют из опасной зоны. Огонь уже уничтожил несколько домов. В настоящий момент трубопровод перекрыли, огонь будет идти до тех пор, пока оставшийся внутри газ не выгорит.