Жертвами взрыва в мечети на востоке Узбекистана стали три человека
В Узбекистане три человека погибли при взрыве газа в мечети, ещё 10 пострадали
На востоке Узбекистана в одной из мечетей Андижанской области произошёл взрыв газовоздушной смеси. В результате происшествия погибли три человека, ещё десять пострадали. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
«В результате взрыва погибли 3 гражданина, 10 граждан получив ранения, были доставлены в медучреждения», — уточнили в ведомстве.
На место происшествия немедленно прибыли два спасательных отряда и два пожарно-спасательных расчёта. В настоящее время проводится предварительное расследование.
Ранее в Свердловской области при взрыве на АЗС погиб человек. 30 марта на автомобильной газозаправочной станции в городе Камышлове произошёл хлопок, причиной которого могло стать скопление газов в подвальном помещении станции. В результате происшествия погиб сотрудник станции 1972 года рождения.
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