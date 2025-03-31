Жертвами взрыва в мечети на востоке Узбекистана стали три человека

На востоке Узбекистана в одной из мечетей Андижанской области произошёл взрыв газовоздушной смеси. В результате происшествия погибли три человека, ещё десять пострадали. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«В результате взрыва погибли 3 гражданина, 10 граждан получив ранения, были доставлены в медучреждения», — уточнили в ведомстве.

На место происшествия немедленно прибыли два спасательных отряда и два пожарно-спасательных расчёта. В настоящее время проводится предварительное расследование.