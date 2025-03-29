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29 марта, 19:31

Суд Дагестана арестовал газовика после взрыва в многоэтажном доме в Махачкале

Сотрудника компании «Газпром газораспределение Махачкала» арестовали на два месяца в связи со взрывом в многоэтажке в Махачкале, постройка которой оказалась незаконной. Об этом уведомили в объединённой пресс-службе судов Дагестана.

«В Ленинский районный суд города Махачкалы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении мастера по эксплуатации оборудования газовых объектов ремонтно-эксплуатационной службы АО «Газпром газораспределение Махачкала», — говорится в сообщении.

Обвиняемый помещён под стражу на два месяца, срок меры истечёт 25 мая. Его подозревают в преступлении, предусмотренном пунктом «в» части второй статьи 238 УК РФ «Оказание услуг или проведение работ, не отвечающих требованиям безопасности». В пресс-службе суда отметили, что действия сотрудников газораспределительной компании привели к взрыву газа.

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Напомним, взрыв газа в многоэтажном жилом доме в столице Дагестана прогремел 25 марта. При этом пострадали четыре человека, состояние одной из раненых женщин критическое. Впоследствии выяснилось, что здание было построено незаконно и не было должным образом введено в эксплуатацию. 27 марта стало известно, что сотрудника газовой компании задержали.

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Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

Юрий Лысенко
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