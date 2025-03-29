Суд Дагестана арестовал газовика после взрыва в многоэтажном доме в Махачкале

Сотрудника компании «Газпром газораспределение Махачкала» арестовали на два месяца в связи со взрывом в многоэтажке в Махачкале, постройка которой оказалась незаконной. Об этом уведомили в объединённой пресс-службе судов Дагестана.

«В Ленинский районный суд города Махачкалы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении мастера по эксплуатации оборудования газовых объектов ремонтно-эксплуатационной службы АО «Газпром газораспределение Махачкала», — говорится в сообщении.