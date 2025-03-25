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Регион
25 марта, 06:52

Взорвавшийся в Махачкале дом не был введён в эксплутацию

Мэрия: Дом в Махачкале, где произошёл взрыв, не был введён в эксплуатацию

Многоэтажка в Махачкале, где сегодня прогремел взрыв, не была введёна в эксплуатацию. Об этом сообщила мэрия.

Последствия взрыва в многоэтажке в Махачкале. Видео © Telegram / Администрация Махачкалы

«Дом по адресу Гапцахская, 14, не предназначался для проживания, однако несмотря на это, люди стремились заселиться в свежепостроенные квартиры в районе парка Редукторный и вблизи побережья Каспийского моря», — рассказали в администрации.

Напомним, в Махачкале прогремел взрыв в многоэтажном доме в микрорайоне Редукторный. Как сообщили местные жители, они услышали громкий звук ранним утром. Мощный хлопок выбил стёкла в соседних домах, также в одной из квартир началось возгорание.

При взрыве в многоквартирном доме в Ростовской области пострадал мужчина
При взрыве в многоквартирном доме в Ростовской области пострадал мужчина
Обложка ©

Telegram / Администрация Махачкалы

Оксана Попова
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