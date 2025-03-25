Взорвавшийся в Махачкале дом не был введён в эксплутацию

Многоэтажка в Махачкале, где сегодня прогремел взрыв, не была введёна в эксплуатацию. Об этом сообщила мэрия.

Последствия взрыва в многоэтажке в Махачкале. Видео © Telegram / Администрация Махачкалы

«Дом по адресу Гапцахская, 14, не предназначался для проживания, однако несмотря на это, люди стремились заселиться в свежепостроенные квартиры в районе парка Редукторный и вблизи побережья Каспийского моря», — рассказали в администрации.