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25 марта, 06:34

В Махачкале мощнейший взрыв разнёс квартиру в многоэтажке

SHOT: В Махачкале произошёл взрыв в многоэтажке, один человек пострадал

В Махачкале прогремел взрыв в многоэтажном доме микрорайона Редукторный. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Взрыв в многоэтажном доме в Махачкале. Видео © SHOT

«Предварительно, в квартире многоэтажного жилого дома на улице Гапцахская произошёл взрыв газа. Потом начался пожар», — подтвердили оперативные службы, уточнив, что в результате инцидента пострадала женщина.

Как сообщили местные жители, они услышали громкий звук ранним утром. Мощный хлопок выбил стёкла в соседних домах, также в одной из квартир началось возгорание. Предварительно, пострадавшей оказалась хозяйка повреждённой квартиры.

При взрыве в многоквартирном доме в Ростовской области пострадал мужчина
При взрыве в многоквартирном доме в Ростовской области пострадал мужчина

Ранее на Кубани произошёл взрыв в жилом доме в ночь на 5 марта на улице Красная. Звонок в службу спасения поступил в 1:14. В результате трагедии пострадали три взрослых человека. Один из мужчин был госпитализирован в реанимацию.

Обложка ©

SHOT

Мария Любицкая
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