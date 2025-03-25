В Махачкале мощнейший взрыв разнёс квартиру в многоэтажке
SHOT: В Махачкале произошёл взрыв в многоэтажке, один человек пострадал
В Махачкале прогремел взрыв в многоэтажном доме микрорайона Редукторный. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Взрыв в многоэтажном доме в Махачкале. Видео © SHOT
«Предварительно, в квартире многоэтажного жилого дома на улице Гапцахская произошёл взрыв газа. Потом начался пожар», — подтвердили оперативные службы, уточнив, что в результате инцидента пострадала женщина.
Как сообщили местные жители, они услышали громкий звук ранним утром. Мощный хлопок выбил стёкла в соседних домах, также в одной из квартир началось возгорание. Предварительно, пострадавшей оказалась хозяйка повреждённой квартиры.
Ранее на Кубани произошёл взрыв в жилом доме в ночь на 5 марта на улице Красная. Звонок в службу спасения поступил в 1:14. В результате трагедии пострадали три взрослых человека. Один из мужчин был госпитализирован в реанимацию.
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