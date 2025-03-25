В Махачкале мощнейший взрыв разнёс квартиру в многоэтажке

В Махачкале прогремел взрыв в многоэтажном доме микрорайона Редукторный. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Взрыв в многоэтажном доме в Махачкале. Видео © SHOT

«Предварительно, в квартире многоэтажного жилого дома на улице Гапцахская произошёл взрыв газа. Потом начался пожар», — подтвердили оперативные службы, уточнив, что в результате инцидента пострадала женщина.