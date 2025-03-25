При взрыве в многоквартирном доме в Ростовской области пострадал мужчина
Взрыв произошёл в многоквартирном доме в Ростовской области. Обложка © Telegram / МБУ АР «УПЧС» (112 Аксайского района)
В посёлке Верхнетемернницкий Аксайского района Ростовской области произошёл мощный взрыв в трёхэтажном жилом доме на улице Венеры. Взрывная волна повредила входные двери пяти квартир и потолочные конструкции первого подъезда.
Единственным пострадавшим стал 22-летний мужчина, получивший ожоги первой степени. Он был оперативно госпитализирован. По данным управления по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Аксайского района, причиной происшествия не стала утечка газа — истинные причины взрыва сейчас устанавливаются следственными органами.
Специалисты МЧС и правоохранительные органы продолжают обследовать место происшествия. Жильцы соседних квартир были временно эвакуированы.
Ранее на Кубани произошёл взрыв в жилом доме в ночь на 5 марта на улице Красная. Звонок в службу спасения поступил в 1:14. В результате трагедии пострадали три взрослых человека. Один из мужчин был госпитализирован в реанимацию.