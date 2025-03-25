При взрыве в многоквартирном доме в Ростовской области пострадал мужчина

В посёлке Верхнетемернницкий Аксайского района Ростовской области произошёл мощный взрыв в трёхэтажном жилом доме на улице Венеры. Взрывная волна повредила входные двери пяти квартир и потолочные конструкции первого подъезда.

Единственным пострадавшим стал 22-летний мужчина, получивший ожоги первой степени. Он был оперативно госпитализирован. По данным управления по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Аксайского района, причиной происшествия не стала утечка газа — истинные причины взрыва сейчас устанавливаются следственными органами.