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25 марта, 05:05

При взрыве в многоквартирном доме в Ростовской области пострадал мужчина

Взрыв произошёл в многоквартирном доме в Ростовской области. Обложка © Telegram / МБУ АР «УПЧС» (112 Аксайского района)

Взрыв произошёл в многоквартирном доме в Ростовской области. Обложка © Telegram / МБУ АР «УПЧС» (112 Аксайского района)

В посёлке Верхнетемернницкий Аксайского района Ростовской области произошёл мощный взрыв в трёхэтажном жилом доме на улице Венеры. Взрывная волна повредила входные двери пяти квартир и потолочные конструкции первого подъезда.

Единственным пострадавшим стал 22-летний мужчина, получивший ожоги первой степени. Он был оперативно госпитализирован. По данным управления по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Аксайского района, причиной происшествия не стала утечка газа — истинные причины взрыва сейчас устанавливаются следственными органами.

Специалисты МЧС и правоохранительные органы продолжают обследовать место происшествия. Жильцы соседних квартир были временно эвакуированы.

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Ранее на Кубани произошёл взрыв в жилом доме в ночь на 5 марта на улице Красная. Звонок в службу спасения поступил в 1:14. В результате трагедии пострадали три взрослых человека. Один из мужчин был госпитализирован в реанимацию.

Артём Гапоненко
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