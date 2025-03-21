Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 марта, 09:12

Взрыв в бане в Карелии убил трёх человек, ещё двое в больнице

Три человека погибли в результате взрыва газового баллона в бане в Карелии

Сгоревшая баня, где погибли люди. Обложка © Telegram / Прокуратура Республики Карелия

Сгоревшая баня, где погибли люди. Обложка © Telegram / Прокуратура Республики Карелия

Три человека погибли в результате пожара в бане в Карелии. Трагедия случилась в деревне Сибово ночью 21 марта, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Сгоревшая баня, где погибли люди. Видео © Telegram / Прокуратура Республики Карелия

«Предварительная причина пожара — взрыв газового баллона», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Правоохранительные органы уже начали расследование. Им необходимо выяснить все детали случившегося. По информации СК, в результате инцидента ещё два человека были доставлены в медицинское учреждение с серьёзными ожогами.

С убитой горем матерью сгоревших в Башкирии пятерых детей работают психологи
С убитой горем матерью сгоревших в Башкирии пятерых детей работают психологи

Ранее сообщалось, что в Благовещенске произошёл пожар в административном здании, унёсший жизни пяти человек. Ещё три человека получили травмы. По факту произошедшего проводится проверка.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Происшествия
  • Карелия, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar