Взрыв в бане в Карелии убил трёх человек, ещё двое в больнице

Три человека погибли в результате пожара в бане в Карелии. Трагедия случилась в деревне Сибово ночью 21 марта, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Сгоревшая баня, где погибли люди. Видео © Telegram / Прокуратура Республики Карелия

«Предварительная причина пожара — взрыв газового баллона», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Правоохранительные органы уже начали расследование. Им необходимо выяснить все детали случившегося. По информации СК, в результате инцидента ещё два человека были доставлены в медицинское учреждение с серьёзными ожогами.