Взрыв в бане в Карелии убил трёх человек, ещё двое в больнице
Три человека погибли в результате взрыва газового баллона в бане в Карелии
Сгоревшая баня, где погибли люди. Обложка © Telegram / Прокуратура Республики Карелия
Три человека погибли в результате пожара в бане в Карелии. Трагедия случилась в деревне Сибово ночью 21 марта, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Сгоревшая баня, где погибли люди. Видео © Telegram / Прокуратура Республики Карелия
«Предварительная причина пожара — взрыв газового баллона», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Правоохранительные органы уже начали расследование. Им необходимо выяснить все детали случившегося. По информации СК, в результате инцидента ещё два человека были доставлены в медицинское учреждение с серьёзными ожогами.
Ранее сообщалось, что в Благовещенске произошёл пожар в административном здании, унёсший жизни пяти человек. Ещё три человека получили травмы. По факту произошедшего проводится проверка.