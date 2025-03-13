Пять человек погибли при пожаре в административном здании Благовещенска

В Благовещенске произошёл пожар в административном здании, унесший жизни пяти человек. Возгорание уже потушили, три человека получили травмы.

«Пожар был ликвидирован на площади 180 квадратных метров. В настоящее время устанавливаем причину возгорания», — сообщили в пресс-службе МЧС России.

Тушение пожара в Благовещенске. Видео © Telegram / МЧС России

Пламя вспыхнуло в доме 209, литера А14 на улице Чайковского. Специалисты сейчас выясняют, что именно спровоцировало пожар. По факту гибели людей проводят проверку правоохранительные органы.