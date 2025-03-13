Пять человек погибли при пожаре в административном здании Благовещенска
В Благовещенске произошёл пожар в административном здании, унесший жизни пяти человек. Возгорание уже потушили, три человека получили травмы.
«Пожар был ликвидирован на площади 180 квадратных метров. В настоящее время устанавливаем причину возгорания», — сообщили в пресс-службе МЧС России.
Тушение пожара в Благовещенске. Видео © Telegram / МЧС России
Пламя вспыхнуло в доме 209, литера А14 на улице Чайковского. Специалисты сейчас выясняют, что именно спровоцировало пожар. По факту гибели людей проводят проверку правоохранительные органы.
Ранее в Москве случился пожар в Центральном детском магазине («Детский мир») на Лубянке. Около 100 человек смогли эвакуироваться самостоятельно. Пострадавших не зафиксировано.
Telegram / МЧС России