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Регион
12 марта, 21:34

Пять человек погибли при пожаре в административном здании Благовещенска

В Благовещенске произошёл пожар в административном здании, унесший жизни пяти человек. Возгорание уже потушили, три человека получили травмы.

«Пожар был ликвидирован на площади 180 квадратных метров. В настоящее время устанавливаем причину возгорания», — сообщили в пресс-службе МЧС России.

Тушение пожара в Благовещенске. Видео © Telegram / МЧС России

Пламя вспыхнуло в доме 209, литера А14 на улице Чайковского. Специалисты сейчас выясняют, что именно спровоцировало пожар. По факту гибели людей проводят проверку правоохранительные органы.

Пожар вспыхнул на угольной шахте в Воркуте на глубине 780 метров
Пожар вспыхнул на угольной шахте в Воркуте на глубине 780 метров

Ранее в Москве случился пожар в Центральном детском магазине («Детский мир») на Лубянке. Около 100 человек смогли эвакуироваться самостоятельно. Пострадавших не зафиксировано.

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Telegram / МЧС России

Лия Мурадьян
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