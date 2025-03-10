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10 марта, 20:34

Пожар вспыхнул на угольной шахте в Воркуте на глубине 780 метров

Серьёзный пожар вспыхнул на угольном предприятии в Республике Коми. Всё случилось в Воркуте в шахте «Заполярная-2». Как сообщает республиканское управление МЧС, аварийная ситуация возникла в блоке «Воркутинская», в лаве 114-С на глубине 780 метров под землёй.

«Из двух блоков шахты эвакуировались 290 человек»,уточнили в МЧС России.

Пожар в шахте в Воркуте. Видео © t.me/mchsKomi

К счастью, люди не пострадали. Сейчас с пожаром борются 30 специалистов МЧС, которые задействовали 7 единиц техники. Что стало причиной внештатной ситуации, пока неизвестно.

Уголовное дело возбуждено после гибели рабочих в калийной шахте Соликамска
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Накануне в Казахстане в результате обрушения шахты рудника погибли семь горняков. Предположительно, причиной ЧП стал взрыв природного газа.

Обложка ©

t.me/mchsKomi

Лия Мурадьян
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