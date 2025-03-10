Пожар вспыхнул на угольной шахте в Воркуте на глубине 780 метров

Серьёзный пожар вспыхнул на угольном предприятии в Республике Коми. Всё случилось в Воркуте в шахте «Заполярная-2». Как сообщает республиканское управление МЧС, аварийная ситуация возникла в блоке «Воркутинская», в лаве 114-С на глубине 780 метров под землёй.

«Из двух блоков шахты эвакуировались 290 человек», — уточнили в МЧС России.

Пожар в шахте в Воркуте. Видео © t.me/mchsKomi

К счастью, люди не пострадали. Сейчас с пожаром борются 30 специалистов МЧС, которые задействовали 7 единиц техники. Что стало причиной внештатной ситуации, пока неизвестно.