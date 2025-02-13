Уголовное дело возбуждено после гибели рабочих в калийной шахте Соликамска

Уголовное дело возбуждено после гибели двух рабочих при обрушении горных пород в шахте в Соликамске. Об этом сообщает СУСК РФ по Пермскому краю. Также проверку после ЧП проводит Соликамская городская прокуратура.

Дело расследуется по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». На месте трагедии работают наиболее опытные следователи и криминалисты, также туда выехал исполняющий обязанности городского прокурора Станислав Курбатов.