В Пермском крае произошло обрушение в шахте, два человека погибло

Обрушение произошло в шахте в Соликамском районе Пермского края, два человека погибли под завалами. Об этом сообщают в оперативных службах.

Ранее Life.ru сообщал о том, что в Польше 16 горняков получили ранения при взрыве в шахте. 14 человек были доставлены в больницы. У большинства пострадавших ожоги рук и ног.