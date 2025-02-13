В Пермском крае произошло обрушение в шахте, два человека погибло
Обрушение произошло в шахте в Соликамском районе Пермского края, два человека погибли под завалами. Об этом сообщают в оперативных службах.
«На шахте «Уралкалия» в Соликамском районе произошло обрушение горной породы», — передаёт слова представителя оперативных служб ТАСС.
Инцидент подтвердил глава региона Дмитрий Махонин. Он выразил соболезнования погибшим родным и близким погибших. Для расследования причин ЧП создана комиссия.
Ранее Life.ru сообщал о том, что в Польше 16 горняков получили ранения при взрыве в шахте. 14 человек были доставлены в больницы. У большинства пострадавших ожоги рук и ног.
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