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22 января, 14:17

В Польше 16 горняков ранены при взрыве в шахте

RFM: В Польше возник пожар в шахте Кнуров-Щигловице, 16 человек пострадали

В Польше загорелась шахта Кнуров-Щигловице в Силезском воеводстве из-за взрыва метана, ранения получили как минимум 16 человек, большинство доставлены в больницу. Об этом рассказали радиостанции RFM представители спасательных служб.

«14 человек были доставлены в больницы», — уточнил глава службы неотложной медицинской помощи в Катовице Лукаш Пах. По его словам, спасение людей из охваченной огнём шахты продолжается. В основном у пациентов ожоги рук, ног и ушибы.

В Ястшембской угольной компании, которая вела разработку пород в шахте, пояснили, что трагедия случилась на глубине около 850 метров. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

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Количество погибших из-за пожара на курорте в Турции достигло 76 человек

Ранее сообщалось, что в Шадринске Курганской области при пожаре в пятиэтажном общежитии спасли 51 человека. В здании загорелись две комнаты. Приехавшие на место ЧП пожарные эвакуировали жильцов, 15 из них — дети. Известно об одной пострадавшей.

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Татьяна Миссуми
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