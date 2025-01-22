В Польше 16 горняков ранены при взрыве в шахте
RFM: В Польше возник пожар в шахте Кнуров-Щигловице, 16 человек пострадали
В Польше загорелась шахта Кнуров-Щигловице в Силезском воеводстве из-за взрыва метана, ранения получили как минимум 16 человек, большинство доставлены в больницу. Об этом рассказали радиостанции RFM представители спасательных служб.
«14 человек были доставлены в больницы», — уточнил глава службы неотложной медицинской помощи в Катовице Лукаш Пах. По его словам, спасение людей из охваченной огнём шахты продолжается. В основном у пациентов ожоги рук, ног и ушибы.
В Ястшембской угольной компании, которая вела разработку пород в шахте, пояснили, что трагедия случилась на глубине около 850 метров. Обстоятельства ЧП устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Шадринске Курганской области при пожаре в пятиэтажном общежитии спасли 51 человека. В здании загорелись две комнаты. Приехавшие на место ЧП пожарные эвакуировали жильцов, 15 из них — дети. Известно об одной пострадавшей.
Telegram / Kandinsky 3.1