Семь горняков погибли в Казахстане в результате обрушения шахты рудника

Обрушение на руднике «Жомарт» в Улытаусской области Казахстана унесло жизни семерых горнорабочих. Их тела извлекли из-под обломков и подняли на поверхность, сообщила пресс-служба МЧС страны.

«Тела всех семерых работников подняты на поверхность и переданы сотрудникам полиции для проведения судебно-медицинской экспертизы», — отметили в ведомстве.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев отреагировал на трагедию и поручил кабмину расследовать причины произошедшего. Также он направил родным и близким погибших телеграммы с соболезнованиями. Напомним, что обрушение горной массы в шахте произошло в понедельник. Предположительно, причиной ЧП стал взрыв природного газа.