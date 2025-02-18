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18 февраля, 05:35

Семь горняков погибли в Казахстане в результате обрушения шахты рудника

Обрушение на руднике «Жомарт» в Улытаусской области Казахстана унесло жизни семерых горнорабочих. Их тела извлекли из-под обломков и подняли на поверхность, сообщила пресс-служба МЧС страны.

«Тела всех семерых работников подняты на поверхность и переданы сотрудникам полиции для проведения судебно-медицинской экспертизы», — отметили в ведомстве.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев отреагировал на трагедию и поручил кабмину расследовать причины произошедшего. Также он направил родным и близким погибших телеграммы с соболезнованиями. Напомним, что обрушение горной массы в шахте произошло в понедельник. Предположительно, причиной ЧП стал взрыв природного газа.

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Схожий инцидент произошёл несколькими днями в Прикамье, где в результате обрушения на шахте «Уралкалия» погибли два человека. Причины ЧП расследует специальная комиссия.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mishainik

Антон Голыбин
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