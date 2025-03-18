С убитой горем матерью сгоревших в Башкирии пятерых детей работают психологи
Хабиров: С матерью сгоревших в Башкирии пятерых детей работают психологи
Пять детей погибли при пожаре в Башкортостане. Обложка © Telegram / МЧС Башкортостан
С матерью пятерых детей, погибших во время ночного пожара в многоквартирном доме в селе Вперёд Давлекановского района Башкирии, работают психологи. Об этом рассказал глава республики Радий Хабиров в своём Telegram-канале.
«С матерью детей работают психологи. Ситуацию держим на контроле и обязательно окажем всю необходимую помощь. Приношу глубочайшие соболезнования близким», — пишет Хабиров.
Глава региона отметил, что в причинах смертоносного пожара в настоящее время разбираются сотрудники экстренных служб.
Напомним, что ночью 18 марта в квартире на втором этаже двухэтажного дома в селе Вперёд Давлекановского района Башкортостана загорелся натяжной потолок. Внутри помещения в этот момент находились пять детей — три девочки (2017, 2019 и 2019 годов рождения) и два мальчика (2021 года рождения), а также мужчина. Их не удалось спасти. Площадь пожара составила 2,5 квадратных метра.