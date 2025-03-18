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Регион
18 марта, 06:59

С убитой горем матерью сгоревших в Башкирии пятерых детей работают психологи

Хабиров: С матерью сгоревших в Башкирии пятерых детей работают психологи

Пять детей погибли при пожаре в Башкортостане. Обложка © Telegram / МЧС Башкортостан

Пять детей погибли при пожаре в Башкортостане. Обложка © Telegram / МЧС Башкортостан

С матерью пятерых детей, погибших во время ночного пожара в многоквартирном доме в селе Вперёд Давлекановского района Башкирии, работают психологи. Об этом рассказал глава республики Радий Хабиров в своём Telegram-канале.

«С матерью детей работают психологи. Ситуацию держим на контроле и обязательно окажем всю необходимую помощь. Приношу глубочайшие соболезнования близким», — пишет Хабиров.

Глава региона отметил, что в причинах смертоносного пожара в настоящее время разбираются сотрудники экстренных служб.

Напомним, что ночью 18 марта в квартире на втором этаже двухэтажного дома в селе Вперёд Давлекановского района Башкортостана загорелся натяжной потолок. Внутри помещения в этот момент находились пять детей — три девочки (2017, 2019 и 2019 годов рождения) и два мальчика (2021 года рождения), а также мужчина. Их не удалось спасти. Площадь пожара составила 2,5 квадратных метра.

СК расследует жуткую трагедию в Башкирии, где пятеро детей и взрослый сгорели заживо
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Андрей Бражников
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